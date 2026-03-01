Letteratura e giovani talenti: Guasila e Senorbì rinnovano l’impegno per la culturaDecima edizione per il premio Giulio Angioni. Previste cinque sezioni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Trexenta rinnova il suo legame con la letteratura. A Guasila torna protagonista il Premio Letterario dedicato a Giulio Angioni, giunto alla decima edizione. Il concorso, promosso dal Comune, rende omaggio all’antropologo e narratore sardo con cinque sezioni: narrativa italiana edita, narrativa straniera tradotta, narrativa inedita, saggistica edita e poesia edita. Le opere dovranno essere presentate entro il 14 maggio e andranno ad arricchire la biblioteca comunale. Restano centrali gli elementi che negli anni hanno fatto del premio un appuntamento di rilievo: attestati per tesi di laurea, una borsa di studio in collaborazione con l’Università di Cagliari, oltre al Premio alla Carriera e al Premio Speciale.
L’amministrazione comunale di Senorbì, invece, collabora anche quest’anno con l’associazione culturale CartaBianca per promuovere la sedicesima edizione del Concorso regionale letterario dedicato a studenti e adulti. L’iniziativa, gratuita e a tema libero, prevede sezioni per racconti, poesia e aforismi, con un’attenzione particolare ai giovani, rafforzando la sinergia tra associazione e Comune nella promozione della cultura come motore di crescita per il territorio. La cerimonia di premiazione del Concorso si terrà nel museo archeologico Domu Nosta (Madn) in via Scaledda 1 a Senorbì, sia per quanto riguarda la sezione adulti (l’anno scorso si era tenuta a Gesico), sia per quanto riguarda gli studenti, con data ancora da decidersi.