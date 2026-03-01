La Trexenta rinnova il suo legame con la letteratura. A Guasila torna protagonista il Premio Letterario dedicato a Giulio Angioni, giunto alla decima edizione. Il concorso, promosso dal Comune, rende omaggio all’antropologo e narratore sardo con cinque sezioni: narrativa italiana edita, narrativa straniera tradotta, narrativa inedita, saggistica edita e poesia edita. Le opere dovranno essere presentate entro il 14 maggio e andranno ad arricchire la biblioteca comunale. Restano centrali gli elementi che negli anni hanno fatto del premio un appuntamento di rilievo: attestati per tesi di laurea, una borsa di studio in collaborazione con l’Università di Cagliari, oltre al Premio alla Carriera e al Premio Speciale.

L’amministrazione comunale di Senorbì, invece, collabora anche quest’anno con l’associazione culturale CartaBianca per promuovere la sedicesima edizione del Concorso regionale letterario dedicato a studenti e adulti. L’iniziativa, gratuita e a tema libero, prevede sezioni per racconti, poesia e aforismi, con un’attenzione particolare ai giovani, rafforzando la sinergia tra associazione e Comune nella promozione della cultura come motore di crescita per il territorio. La cerimonia di premiazione del Concorso si terrà nel museo archeologico Domu Nosta (Madn) in via Scaledda 1 a Senorbì, sia per quanto riguarda la sezione adulti (l’anno scorso si era tenuta a Gesico), sia per quanto riguarda gli studenti, con data ancora da decidersi.

