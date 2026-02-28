Per tutti è zio Domenichinu, entrato ufficialmente nel club dei centenari di Bono dopo aver spento cento candeline. A manifestargli affetto non solo i parenti e i familiari, ma alla festa per il suo traguardo secolare non è voluto mancare il sindaco del Comune di Bono, Michele Solinas, che ha portato gli auguri a Domenichino Sau a nome di tutta l’amministrazione comunale.

Assieme alla famiglia, Don Mario, Don Massimo e circondato dall’affetto di tanti amici, il primo cittadino e altri amministratori hanno trascorso la mattinata in compagnia del nuovo centenario. In dono una targa ricordo ed un omaggio di fiori.

«Zio Domenichinu è stato un gran lavoratore e sempre dedito alla famiglia - ha detto il sindaco- durante l’incontro sempre sorridente ci ha raccontato di godere di buon appetito e mangiare di tutto accompagnando sempre i pasti con un buon bicchiere di vino. A zio Domenichinu auguriamo di poter godere ancora di tanti anni di felicità e serenità circondato dall’amore e dall’affetto dei familiari e degli amici».

