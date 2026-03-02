La jazzista armena Lucy Yeghiazaryan al Teatro Civico di SassariIl concerto apre il Festival Internazionale Contrasti
Armena cresciuta musicalmente a New York col mito di Ella Fitzgerald e Sara Vaughn, la cantante Lucy Yeghiazaryan è ritenuta una delle voci più autorevoli del jazz americano "straight-ahead", uno stile profondamente radicato nella tradizione jazz afroamericana, che valorizza lo swing, gli standard e l'improvvisazione autentica. Martedì 10 marzo l'artista armeno-statunitense si esibirà al teatro Civico di Sassari (ore 20.30) per l'apertura del Festival Internazionale Contrasti organizzato dall'associazione Contrapunctum e diretto da Laura Cocco.
Ad accompagnare Lucy Yeghiazaryan sul palco sassarese saranno Simone Faedda alla chitarra, Marco Occhioni al contrabbasso e Bruno Brozzu alla batteria.
Il gruppo spazierà dai grandi classici dell'American Songbook a composizioni più ricercate, spesso arricchite da sfumature che omaggiano le radici est-europee della protagonista.