Tra memoria e metallo: viaggio artistico al Museo di Senorbì. Sabato 7 marzo, alle 18, il Museo archeologico Domu Nosta (Madn) apre le sue porte al percorso artistico “Trexenta in Rame” di Gualtiero Capra, un’originale rilettura dell’antico repertorio sardo. L’omaggio alla Trexenta prende vita attraverso figure femminili e guerrieri bellicosi, emergenti da superfici metalliche trattate con acidi, sabbie e pigmenti, in cui il rame diventa protagonista assoluto. «Le opere, ispirate alla Dea Madre e al Miles Cornutus, mostrano un equilibrio compositivo che unisce solennità e vibrante simbolismo, raccontando un passato ancestrale con forza e intensità. Pur radicata nella tradizione, la mostra di Gualtiero Capra lascia emergere un sottile filo di ironia, invitando a cogliere con leggerezza la saggezza della nostra terra», spiega Elisabetta Frau, direttrice del Museo di via Scaledda e del Parco archeologico Monte Luna.

L’iniziativa è curata dalla storica dell’arte Marcella Serreli e supportata dalla Cantina Trexenta, che sarà presente all’apertura della mostra con i suoi vini. Un’occasione per immergersi nell’arte che celebra la storia e l’identità della Sardegna, tra memoria e suggestione, con le opere realizzate dall'artista tra il 2020 e il 2026 che potranno essere ammirate dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Organizza la cooperativa Sa Domu Nosta con il patrocinio del Comune di Senorbì.

