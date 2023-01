Storica radio della Sardegna, nuovo palinsesto. Più informazione, intrattenimento, sport, musica e interazione con il pubblico: sono le direttrici delle trasmissioni che andranno in onda da domani, lunedì 30 gennaio, su Radiolina, l’emittente del gruppo editoriale L’Unione Sarda.

La prima novità alle 8,30, con Caffè Corretto. In conduzione Francesco Abate, responsabile delle pagine di Cultura e Spettacoli del quotidiano, che aprirà con una chiacchierata con il direttore Emanuele Dessì. Il primo ospite sarà poi l’attore Jacopo Cullin, protagonista su Rai Uno della serie Lolita Lobosco. Abate sentirà anche la creatrice della fiction, Gabriella Genisi. A seguire i Malvio De Cupin, autori dell’ormai mitico libro “Fraseologia kalaritana”.

Spazio poi a musica e informazione. E dalle 12,30 Simona De Francisci, vicedirettore del Tg di Videolina, andrà in onda fino alle 14 con “La Strambata”, trasmissione di approfondimento che esordirà con Mauro Pili in studio. Il tema caldo sarà l’inchiesta, pubblicata a puntate sul quotidiano, sulla gestione dei fondi per la promozione dei Giganti di Mont’e Prama. Gli ascoltatori potranno intervenire, porre delle domande e interagire con messaggi vocali e di testo su Whatsapp al numero 340/8715015.

Alle 14,30 spazio allo sport, con “A voi la linea”, con Lele Casini al microfono. Dopo un pomeriggio dedicato all’informazione e alla musica, alle 17,05 in diretta c’è Costa Smeralda, con Cristian Asara, che dialogherà anche con giornalisti e social media manager di Unionesarda.it.

Ancora sport, ma con un occhio alla regione, a partire dalle 18,30 con Lorenzo Piras alla conduzione: l’Informatore sportivo arriva così anche in radio. Con una sinergia sempre più forte tra le voci del gruppo L’Unione Sarda.

