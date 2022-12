Inizia oggi e proseguirà fino a domenica un importante appuntamento cultural-editoriale dal titolo più che significativo: “Qui c’è aria di Cultura”, l’editoria sarda in mostra a Tempio Pausania, fiera del libro che, per il 4° anno consecutivo, è organizzata da Aes e Comune, col patrocinio e sostegno dell’assessorato regionale alla Cultura.

I temi trattati andranno dall’arte della traduzione alla saggistica di divulgazione scientifica. Sono previsti momenti di animazione per i bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria, con appuntamenti distribuiti tra le biblioteche di Tempio, Nuchis e Bassacutena. Oggi venerdì 16 dicembre, alle 17:30, c’è l’inaugurazione alla presenza del sindaco Gianni Addis, dell’assessora alla Cultura, Monica Liguori, e della presidente AES, Simonetta Castia.

Si parte poi con le prime presentazioni: il romanzo di Whitman, “La vita e le avventure di Jack Engle”, nella traduzione curata da Masina Depperu”, e “Paesitudine dell’avvento. 24 parole, 24 emozioni e 24 storie per riscoprire la tua Paesitudine interiore”, altro testo edito dalla casa editrice gallurese Taphros, di cui l’autrice in diretta streaming discuterà con l’editore Dario Maiore.

Sabato, c’è il laboratorio di storytelling condotto da Enedina Sanna e destinato ai ragazzi dell’oratorio. Tre gli incontri pomeridiani con gli autori. Il primo, alle 18, avrà come ospite Michele Forteleoni, curatore di “Misurare la scienza” (Mediando edizioni), con un dialogo sulla divulgazione scientifica e sul progetto “Einstein Telescope”, in collaborazione con la Società Astronomica Turritana. Sarà quindi la volta di un altro editore gallurese, Paolo Sorba, con “La via del ritorno” di Nino Murineddu e don Antonio Addis e “I Reali e la Sardegna” di Giancarlo Tusceri. Domenica 18, giorno di chiusura, la Maxottantotto edizioni presenterà tre titoli: “Fanterie sarde all’ombra del tricolore”, con Mirko Muzzu nel ruolo di relatore; “Manco a balla” di Nello Rubattu in dialogo con Carlo Valle; e, infine, il reading letterario musicale del “Muto di Gallura”, con la presenza di Simone Sanna, autore della prefazione, e la musica di Laura Fresi, Marco Muntoni e Sandro Fresi. Modererà la serata Domenica Azzena.

© Riproduzione riservata