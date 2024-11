Domani, alle 17, la biblioteca Francesca Sanna Sulis diventerà il palcoscenico per un affascinante viaggio nel XIV secolo con la presentazione del romanzo “Alla Corte di Eleonora” di Maria Teresa Casu. Un’opportunità per scoprire la storia di Eleonora d’Arborea, la cui figura emerge con straordinaria forza nelle pagine del libro. Dopo i saluti dell’assessora alla cultura Elisabetta Contini, l’autrice dialogherà con Maria Rosa Giannalia e Giuseppe Savastano, membri del gruppo di lettura “Lettrici e lettori appassionati.” L’incontro, parte della rassegna “BiblioIncontri con gli autori,” sarà arricchito dalle letture di Dario Cosseddu e dalle musiche del Maestro Franco Fois.

Nel romanzo, Eleonora emerge come un’eroina indomita che guida la sua terra tra realtà, magia e superstizione. Il mistero irrisolto dell’assassinio del fratello la consacra come un’icona, ancora oggi nel cuore dei sardi. La protagonista affronta numerose difficoltà, ma non perde mai il suo prestigio e la sua femminilità, restando sempre una madre, una donna e una sposa forte e determinata.

Maria Teresa Casu, cagliaritana di origini galluresi e oristanesi, è una docente di matematica in pensione, con una passione per la scrittura che da tempo ha preso il posto centrale nella sua vita, affiancata da altri amori come la lettura, la musica e la pittura “naïf,” attraverso cui cattura la bellezza di una natura incontaminata.

