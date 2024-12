Una sala buia, lo schermo illuminato e centinaia di occhi attenti: anche quest’anno, gli studenti dell’Istituto Comprensivo potranno vivere una mattinata di scuola diversa, seduti tra le poltroncine di un cinema. Per il secondo anno consecutivo, l’assessorato comunale alla Pubblica Istruzione ha deciso di promuovere un’iniziativa che unisce cultura, educazione e sensibilizzazione sociale, offrendo a bambini e ragazzi l’opportunità di riflettere su temi importanti come il bullismo, il cyberbullismo e la violenza.

Il 19 dicembre, gli studenti della scuola secondaria di primo grado assisteranno alla proiezione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, scelto in collaborazione con il dirigente scolastico e le insegnanti. Un’opera che affronta temi attuali e delicati, stimolando riflessioni su come il bullismo possa colpire in tutte le sue forme, fisiche e digitali.

L’iniziativa però si estende anche ai più piccoli: il 20 dicembre, gli alunni della scuola primaria si immergeranno nelle avventure di “Oceania 2” presso la sala del Millennium, mentre i bambini della scuola dell’infanzia si divertiranno con “Ozi, la voce della foresta” e “Bufalo Kid”. Un modo per avvicinare anche i più piccoli al mondo del cinema e al valore della condivisione di emozioni ed esperienze.

«Con la consigliera Carla Atzori, abbiamo pensato di ripetere l’esperienza dello scorso anno, che si è rivelata costruttiva e coinvolgente per tutti gli studenti», ha spiegato l’assessora Elisabetta Contini. «Il cinema offre una modalità diversa di fare scuola, capace di trasformare emozioni in riflessioni su cui lavorare poi in classe insieme agli insegnanti».

