Taglio del nastro questa mattina per il Festival della letteratura del mediterraneo organizzato a Quartu dall’associazione culturale Genti Arrubia e che sino a sabato porterà in città diversi scrittori che presenteranno i loro libri e dialogheranno con gli studenti delle scuole cittadine. Oltre a Quartu sono previsti anche incontri a Sinnai. Maracalagonis e Donori.

Gli studenti delle medie nell’ambito del Festival hanno organizzato anche una mostra e un libro sulla pace che andrà anche al salone del libro di Torino. La mostra “Desideri di pace” nella sala delle teche dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari si potrà visitare fino al 13 maggio : in esposizione modellini 3D dove gli studenti rappresentano la pace e la guerra come la vedono loro.

Oltre alla mostra i ragazzi delle medie hanno realizzato anche un libro “Costruttori di pace” che approderà nei prossimi giorni al Salone del libro di Torino dove, spiega la coordinatrice del laboratorio di scrittura creativa Marilena Deiana, «i ragazzi parlano di pace dai diversi punti di vista: quello degli animali, degli alieni, dei ragazzi sotto le bombe e così via».

Il presidente di Genti Arrubia Enrico Frau aggiunge: «Quest’anno le scuole hanno risposto in modo ancor. a più massiccio, confrontandosi con un tema così importante come quello della pace». Antonella Piroddi, professoressa di lettere della scuola di via Bach che ha coordinato la mostra, aggiunge: «I tutto è nato dall'attualità. Abbiamo discusso con i ragazzi sulle conseguenze della guerra per trasformarli da attori passivi a costruttori di pace, sentendosi liberi di rappresentare la pace e la guerra come loro la vivono».

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