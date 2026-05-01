Prestigiosi riconoscimenti per gli studenti del liceo sangavinese Marconi-Lussu, che primeggiano in diverse competizioni regionali e ora affronteranno le gare con altri loro coetanei a livello nazionale. Nei campionati di scienze naturali nella prova del biennio Riccardo Floris ottiene la prima posizione in classifica mentre Giuseppe Porcu di piazza al terzo posto. Buoni piazzamenti arrivano anche ai campionati fi biologia e di scienze della terra con una quarta posizione e arriva un settimo posto nella prova regionale del triennio di scienze della Terra. Gli studenti del Marconi-Lussu sono risultati vittoriosi anche nelle competizioni regionali per il triennio dei giochi della chimica e conquista il primo posto assoluto Daniele Serra, che andrà alle finali nazionali di Firenze mentre altri studenti del liceo hanno ottenuto il secondo, terzo e quarto posto. Inoltre nella graduatoria regionale per il biennio lo studente Giuseppe Porcu si è piazzato al secondo posto.

Così il liceo sangavinese, che ha l’indirizzo scientifico, scienze applicate, scienze umane e linguistico, si conferka una scuola d’eccellenza nel territorio e a livello regionale. Non mancano le iniziative di educazione alla legalità e nei giorni scorsi alcune classi hanno partecipato all'incontro con Giovanni Impastato, promosso dalla Consulta Giovanile e dal Comune di San Gavino Monreale. Gli studenti hanno ascoltato il racconto di chi ha vissuto la mafia e l'antimafia all'interno delle mura domestiche e ha combattuto una successiva battaglia nel nome della legalità e della verità.

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