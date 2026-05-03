Cinque giorni all’insegna delle parole, della musica e dell’identità. Dal 25 al 29 maggio la Biblioteca comunale di Selegas ospita la seconda edizione di “Fueddus”, rassegna promossa dalla Pro loco e dal Comune. Dopo l’esordio dello scorso anno, la cinque-giorni culturale torna con un programma che unisce libri e musica, tra incontri con autori, reading e momenti di confronto. L’obiettivo è creare occasioni di condivisione e valorizzare la memoria e l’identità del territorio. Tra gli appuntamenti già in calendario, le presentazioni di Francesco Abate, in programma mercoledì 27 maggio, e di Maria Laura Berlinguer, prevista per venerdì 29 maggio alle 18.

Gran finale con un ospite d’eccezione: Cristiano Godano, anima e voce dei Marlene Kuntz, porterà a Selegas la sua cifra artistica fatta di musica e profondità poetica, chiudendo la manifestazione con un appuntamento che si preannuncia imperdibile. «Fueddus è molto più di una rassegna culturale – sottolinea il sindaco Alessio Piras – è un momento di comunità, un’occasione per riscoprire chi siamo attraverso le parole e le storie. Vogliamo che Selegas diventi sempre più un punto di riferimento culturale, capace di unire tradizione e contemporaneità». Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura Valeria Pardu: «Stiamo costruendo un programma che metta insieme qualità e partecipazione, valorizzando le voci del territorio e aprendoci al contributo di autori e artisti di rilievo». Il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni, con dettagli sugli appuntamenti quotidiani.

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