Un appuntamento dedicato all’arte e alla cultura contemporanea: sabato 9 maggio, alle 18, il Museo archeologico Domu Nosta (MADN) ospiterà la presentazione della monografia “Italo Antico 1954/2024”, pubblicata da Janus Editore.

Protagonista dell’incontro sarà Italo Antico, figura di rilievo nel panorama artistico sardo e nazionale, che prenderà parte all’incontro insieme agli autori del volume: Marcella Serreli, Maria Demuru, Alessandro Sitzia e Gianni Murtas.

L’artista è noto anche per il celebre calco della Dea Madre di Turriga, realizzato per l’Expo di Osaka del 1970 e recentemente donato al museo di Senorbì, arricchendo così il patrimonio culturale del territorio. Il volume rappresenta il risultato di un approfondito lavoro di ricerca e analisi, offrendo una lettura completa e articolata del percorso creativo dell’autore. Pittura, scultura e gioielleria si intrecciano in una produzione capace di distinguersi per eleganza formale, rigore e una sintesi espressiva essenziale.

Il libro ripercorre la vicenda artistica e umana di Antico, artista di fama internazionale che nel corso della sua carriera ha saputo elaborare linguaggi originali, traducendoli in opere di forte impatto estetico. La pubblicazione si distingue per un inedito apparato iconografico, configurandosi come uno strumento di approfondimento per studiosi e appassionati d’arte. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Senorbì, è realizzata in collaborazione con Janus Editore e la Cartolibreria Gramar di Marco Serra, con il supporto della Cantina Trexenta.

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