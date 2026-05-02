La comunità di Villaurbana avvia il percorso per la sua “Smart Destination”. Uno dei primi passi è l’incontro, intitolato “Destination Lab”, che fa parte delle azioni del “Bando Borghi”, progetto “Trigu”, in programma mercoledì 6 maggio, alle 16, negli spazi del Centro Socio-Culturale “Agostino Garau”.

L’appuntamento è finalizzato alla costruzione della “Smart Destination” e alla definizione dell’offerta turistica del territorio villaurbanese. Tra le prime azioni previste l’Infopoint digitale, i nuovi itinerari locali, esperienza accessibili e autentiche e l’attivazione di servizi per la valorizzazione delle attività e della comunità.

All’incontro sono invitati a partecipare cittadini, operatori e titolari di attività locali, chiamati a partecipare e contribuire al futuro di Villaurbana e a costruire l’offerta turistica del territorio.

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