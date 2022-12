Seconda serata, mercoledì 28 dicembre a Quartu, col "Phone Video Festival".

Previsto, tra gli altri l’intervento del direttore artistico della rassegna: il regista ed ex assessore alla Cultura Giovanni Columbu.

Alle 17.30 la proiezione del film di Liliana Colombo “Icemeltland Park”. La regista affronta la spinosa tematica del climate change, attraverso il racconto indiretto creato dal footage di materiali prodotti da turisti che vengono accompagnati ad osservare in diretta il progressivo scioglimento dei ghiacci in Antartide. Dopo il film la stessa regista sarà a disposizione del pubblico per un Q&A, durante il quale si potrà approfondire il tema e porre domande sul suo ruolo e sui segreti della professione.

Seguirà la proiezione dei lavori che partecipano al contest “Raccontare con lo smartphone”, per la categoria under 25, mentre le opere iscritte alla categoria over 25 avranno il loro spazio più tardi, alle 20.30. L’ingente numero di cortometraggi inviati conferma la bontà dell’iniziativa e spinge a proseguire nel potenziamento dell’iniziativa, in una forma di cultura che fino a poco tempo fa non avremmo neanche definito tale.

Alle 19 sarà il direttore artistico del Festival a prendersi la scena: Giovanni Columbu. Artista, produttore, sceneggiatore e regista cinematografico, è nato a Nuoro, ma si è trasferito da giovane a Milano, dove si è affermato. Il suo intervento si intitola “Ogni film è una lezione di cinema” e si sposa in pieno con lo spirito della rassegna, perché le innumerevoli elaborazioni fatte con lo smartphone fanno nascere nuove idee, soluzioni linguistiche, forme di racconto interessantissime anche per il cinema del futuro.

La serata prevede anche la partecipazione di Mario Pischedda, artista a tutto tondo: performer, scrittore, videomaker, regista. Alla proiezione del suo film “Je suis le téléphone”, girato con Enrico Ghezzi, farà seguito un microseminario di regia, dal titolo “Lo smartphone e altri strumenti impropri”. Alle 20 poi sarà proiettata un’altra sua opera cinematografica: “Lavoratori”.

