La manifestazione per la 40esima Regata della Vela Latina è partita ieri a Stintino, venerdì 28 aprile, col piede giusto.

Alle 17 è stata posizionata dal sindaco Rita Vallebella una targa presso il porto Vecchio che riporta la dicitura: "Stintino, Porto-Museo di Vele Latine" per ricordare l'importanza che i porti del borgo turistico ricoprono nel mantenere viva la memoria di questa importante tradizione nautica del Mediterraneo. Nell’occasione è stato aperto il Villaggio Cultura del Mare presso piazza Berlinguer.

Nella giornata di oggi, sabato 29, dalle 17 alle 19 si rinnova l'appuntamento annuale con l'annullo speciale del Viaggio del Postale organizzato dalla Lega navale italiana sezione Golfo dell’Asinara in collaborazione con Poste Italiane. Sempre la Lega navale apre l'Open Day durante il quale i visitatori potranno chiedere informazioni sui tesseramenti e sulle attività svolte dalla Lni, tra cui scuola di vela per adulti e ragazzi, canottaggio per adulti e ragazzi, veleggiate sociali, eventi solidali, convegni e conferenze.

A seguire l'incontro con il Flag Nord Sardegna e Agris sul tema della "Caratterizzazione sulla pesca artigianale del Nord Sardegna". La sagra della Porchetta, street food e il concerto del duo Bonaventura-Peghin faranno da contorno alla giornata. Domani, domenica 30 aprile alle 17, ci sarà la "Tavola rotonda" sulla storia della Vela Latina di Stintino e i maestri d'ascia che le hanno costruite e armate. In occasione del quarantennale della Regata della Vela latina prende il via il Culturefestival con due appuntamenti inseriti tra gli eventi organizzati.

La rassegna musicale organizzata dall’associazione Sardinia Pro Arte, dietro la direzione artistica del compositore e violinista Simone Pittau, in largo Cala d’Oliva proporrà un concerto del Duo Di Bonaventura – Peghin. Un viaggio tra le sonorità del jazz, del folk e del Mediterraneo in compagnia di Daniele di Bonaventura, artista raffinato e punto di riferimento internazionale per il bandoneòn, il suo strumento, e il chitarrista algherese Marcello Peghin, musicista che vanta una tecnica elegante e un gusto musicale sopraffino. Sempre domani, domenica 30 aprile, alle 21 in largo Cala d’Oliva, è la volta dei primi ospiti internazionali di questa edizione del Culturefestival: Louise Marshall and her Brethrern (Louise Marshall alla voce, Lisa Grahame al sax, Ashley Kingsley alle tastiere, Mike Brown alla chitarra, Steve Walters al basso e Carlos Hercules alla batteria). Soul, funky ma anche jazz e blues per una serata che vedrà sul palco musicisti con alle loro spalle collaborazioni con giganti della musica internazionale, da George Micheal a Phil Collins.

