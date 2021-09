Importante appuntamento per la XVII edizione della rassegna dedicata all'archeologica "PulArchàios", una serie di eventi con studiosi di fama internazionale per raccontare lo straordinario patrimonio culturale di una delle cittadine più visitate dai turisti di mezzo mondo.

Dopo "Scavi Aperti" e "Romanum Convivium", manifestazioni inserite all'interno del cartellone e che hanno consentito a viaggiatori e residenti di conoscere la storia di uno dei siti archeologici più importanti del bacino mediterraneo, questa sera, venerdì 17 settembre, alle 20 in Piazza del Popolo si terrà il dibattito "Archelologia in Piazza: ricerche a Nora tra scienza, formazione, divulgazione e turismo culturale".

Attraverso gli interventi di autorevoli personalità di diverse Università italiane, che curano le campagne di scavo, gli appassionati ed i tantissimi turisti presenti nel territorio potranno scoprire i segreti di un luogo simbolo dell'epoca fenicio-punica e romana.

Sarà il sindaco di Pula, Carla Medau, ad aprire i lavori di una giornata di grande interesse che vedrà intorno ad uno stesso tavolo, nella suggestiva cornice del cuore pulsante della cittadina della costa sud occidentale, alcuni dei massimi esperti del mondo accademico che illustreranno le nuove scoperte scientifiche del sito archeologico di Nora.

A seguire parleranno l'assessore comunale alla Cultura Massimiliano Zucca ed il vice presidente della Fondazione Pula Cultura Diffusa Giancarlo Nonnoi, prima del nutrito parterre di esperti che si confronteranno sul tema scelto dall'amministrazione civica e coordinato da un moderatore d'eccezione, Attilio Mastino, storico, accademico e saggista, già Rettore dell'Università di Sassari.

In scaletta previsti gli interventi di Gianfranca Salis, funzionario responsabile della tutela dei beni archeologici della Soprintendenza della Città Metropolitana di Cagliari e delle Province di Oristano e del Sud Sardegna, e di Jacopo Bonetto, Marco Giuman, Giorgio Bejor e Bianca Maria Giannattasio, rispettivamente professori delle Università di Padova, Cagliari, Milano e Genova.

Per partecipare all'evento, ad ingresso gratuito e organizzato dal Comune di Pula, dall'associazione turistica Pro Loco in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Azuni" di Pula, sarà necessario esibire il green pass secondo le recenti norme per la prevenzione del contagio da Covid-19.

