Un direttore per il museo cittadino Giovanni Patroni. La Fondazione Pula cultura diffusa, che gestisce per conto del Comune il Parco archeologico di Nora, la Torre del Coltellazzo e il museo del paese, che riaprirà presto i battenti dopo anni di chiusura, ha indetto una selezione per individuare un direttore per lo spazio museale che si trova in corso Vittorio Emanuele.

Le domande dovranno essere presentate entro il 13 ottobre: l’assunzione del direttore sarà a tempo parziale e determinato.

Il direttore porterà avanti le attività del museo e si dovrà occupare della gestione, della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali custoditi, e di renderli visitabili al pubblico. Il direttore, inoltre, avrà il compito di attuare e sviluppare un progetto culturale e scientifico all’altezza del patrimonio di reperti ospitati nelle sale espositive del museo Giovanni Patroni.

