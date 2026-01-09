Agatha Christie, un nome familiare per gli amanti dei romanzi gialli e delle letture del Novecento. Uno dei suoi lavori più conosciuti è sicuramente “Assassinio sull'Orient Express”, romanzo giallo pubblicato nel 1934. La famosa scrittrice è scomparsa quasi 50 anni fa, il 12 gennaio 1976 all’età di 85 anni. In occasione del 50° anniversario della sua morte, il sistema bibliotecario di Cagliari celebrerà l'Agatha Christie Day. L’iniziativa vuole invitare a riscoprire il piacere del mistero e dell’indagine, attraverso una delle voci più influenti e amate della narrativa mondiale.

Il 12 gennaio 2026 tutte le biblioteche della città allestiranno delle vetrine tematiche con una selezione di romanzi, racconti e saggi critici che ripercorrono la carriera della scrittrice britannica e il suo impatto sulla letteratura di genere. Inoltre, verranno proposte delle micro-attività ispirate all’universo della scrittrice, pensate per coinvolgere lettrici e lettori di ogni età: piccoli giochi, suggerimenti di lettura, curiosità sull’autrice e sui suoi personaggi più celebri, da Hercule Poirot a Miss Marple.

L'Agatha Christie Day intende rendere omaggio a una figura centrale della letteratura del Novecento, che ha attraversato generazioni e confini culturali, e al tempo stesso vuole valorizzare le biblioteche come luoghi di scoperta, partecipazione e promozione della lettura.

