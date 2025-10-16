Nuovo riconoscimento per il regista Roberto Pili e il produttore Francesco Pili, che per il secondo anno consecutivo conquistano in Sicilia il Premio Miglior Videoclip al Festival Internazionale Nebrodi Cinema DOC 2025 con Profondo Nero, bissando il successo del 2024 ottenuto con LUCY – Un destino da pioniera.

Il videoclip accompagna il brano scritto da Danno (Colle der Fomento) e prodotto dal DJ Ice One, e affronta con grande intensità il tema del rapporto tra arte e salute mentale attraverso la storia personale di Davide Lai, in arte NERO, storico writer sardo, simbolo di resilienza e rinascita creativa.

Il Festival Internazionale Nebrodi Cinema DOC, organizzato dall’Associazione URIOS APS per la Direzione Artistica di Franco Blandi, promuove il cinema indipendente in tutte le sue forme e contenuti, con particolare attenzione ai temi dei territori, delle storie minori, della salvaguardia ambientale, del sociale e della solidarietà.

Il motto che accompagna il festival, “A story to tell, a world to change”, riassume perfettamente la sua filosofia e la volontà di dare voce a chi racconta il mondo con autenticità e coraggio.

Per l’originalità con cui intreccia musica, arti visive e testimonianza personale, e per la capacità di trasmettere un messaggio universale di speranza e consapevolezza, la giuria del Festival ha assegnato a Profondo Nero il Premio Miglior Videoclip 2025.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata