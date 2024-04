Doppio appuntamento, nel weekend, per la rassegna “Primavera tra musica e teatro”, organizzati dall’Associazione Culturale “Palazzo d’Inverno”. Dopo gli eventi di inizio marzo, sabato a Baressa e domenica a Gonnosnò i nuovi appuntamenti, inseriti all’interno di un cartellone in cui, sino al 19 maggio, nei numerosi centri della Marmilla, si incontrano e dialogano varie arti, linguaggi e contenuti diversi, pensati per gli adulti e per i più piccoli.

Il ricco fine settimana partirà sabato, a Baressa, presso la Scuola Materna di via Is Tellias: qui alle 18 l’Effimero Meraviglioso presenta “Cenerentola”, con Michela Cidu, Elisa Giglio e Annalisa Serri, in una rivisitazione della classica favola. Domenica, invece, sempre a cura dell’Effimero Meraviglioso, dalle 18, negli spazi dell’Ex Municipio di Gonnosnò, andrà in scena la rivisitazione di un’altra fiaba “Bianca come la Neve”, con Michela Cidu e Federico Nonnis.

