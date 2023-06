Sono stati tolti i veli sulla programmazione di “Giaras in Festa”, il cartellone unico degli eventi del Consorzio Due Giare. Saranno 24 le serate, con un’offerta culturale e ricreativa nei suoi 13 comuni.

«Vogliamo – commenta il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda - presentare il territorio in maniera unitaria rispetto all’offerta di musica, cultura e spettacolo di tutto il periodo estivo».

Un calendario bilingue, in italiano e sardo, che animerà le serate di tanti piccoli centri grazie al sodalizio fra le Due Giare e l’associazione “Palazzo d’Inverno”.

Nel calendario diffuso in questi giorni nel territorio, anche un Qr-code per collegarsi al sito di “Giaras in festas” e avere maggiori dettagli sulle attività. Il programma è iniziato sabato scorso, con il primo appuntamento, sulle nove mostre delle dieci fotografe coinvolte, del progetto “Fotografe in Marmilla”; ad accompagnare le esposizioni anche eventi di approfondimento su ogni singola esposizione.

Il primo evento di spettacolo, musicale, sarà a Sini, mercoledì 21 giugno, “Dalla Sardegna alla Sicilia, un viaggio nella musica d’autore”, che sarà replicato giovedì 22 a Nureci e venerdì 23 a Senis; in seguito nel weekend del 24 e 25 giugno, a Gonnosnò, il Festival Rurale “Expo”. A luglio e agosto si proseguirà con eventi, sempre tra spettacoli e musica, anche a Baradili, Baressa, Usellus, ancora Sini, Villa Sant’Antonio, Assolo, Pompu, Villaverde, Curcuris, Albagiara. «Siamo molto soddisfatti - conclude Zedda - un primo e importante passo verso un altro obiettivo, un calendario estivo unico di tutti gli appuntamenti organizzati anche dai singoli comuni».

© Riproduzione riservata