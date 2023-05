È stata presentata a Cannes, nei giorni del festival del cinema, la 13ª edizione del Figari International Short Film Fest, che si terrà a Golfo Aranci dal 26 giugno al 1° luglio.

In attesa di conoscere i dettagli della manifestazione, gli ospiti e i titoli dei film in competizione, il direttore artistico Matteo Pianezzi e gli altri due organizzatori Francesca Vargiu e Mauro Addis hanno annunciato il programma della kermesse che vedrà in gara oltre 40 titoli in rappresentanza di 26 Paesi, premi speciali dedicati ai migliori giovani attori italiani, giurati illustri e tutto il mondo dell’industria cinematografica breve.

Oltreché dal concorso di cortometraggi, la prima parte della settimana sarà caratterizzata dalla consegna dei premi speciali: su tutti il Premio Beatrice Bracco, già vinto da attori del calibro di Alessandro Borghi, e il Premio Guglielmo Marconi, assegnato a chi, durante l’anno solare, si è distinto attraverso l’utilizzo del video come strumento di comunicazione. Fra i riconoscimenti più ambiti di quest’anno anche il Premio Rai Cinema ed il Premio France TV, che consentiranno a due cortometraggi di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti.

Perché alla fine i protagonisti del Figari sono soprattutto i film, selezionati quest'anno fra gli oltre 1.500 corti pervenuti da tutto il mondo; previste proiezioni dal vivo, aperte al pubblico e gratuite, per le cinque sezioni principali: Nazionale, Internazionale, Animazione, Regionale, Scarpette rosse. A giudicare i cortometraggi, come ogni anno, una giuria composta da importanti nomi del panorama cinematografico italiano e straniero.

Dal 29 giugno al 1 luglio si terrà anche la 7ª edizione del Figari International Short Film Market, dedicato ai professionisti dell’industria cinematografica breve, col progetto speciale Looking 4, per il quale quattro registi avranno la possibilità di presentare i propri progetti di cortometraggio in fase di sviluppo ad un parterre di produttori nazionali, con la speranza di vedere un domani i propri film prodotti da una delle società coinvolte.

