Sono state lanciate da Milano le principali novità del Premio nazionale eno-letterario “Vermentino”, giunto alla sua nona edizione. Il concorso, che promuove attraverso la letteratura il pregiato vitigno e i suoi territori, premia opere edite che privilegiano il racconto dell’anima di luoghi e persone, del viaggio e delle atmosfere del mondo del vino; da quest’anno, a dare un carattere di internazionalità al Premio, in gara anche opere di narrativa straniere edite che concorreranno in una sezione ad hoc intitolata “Menzione speciale Narrativa straniera”.

Le case editrici potranno candidare fino ad un massimo di due opere di autori stranieri, tradotte in italiano, oltre alle due opere di narrativa italiana che invece concorreranno, come di consueto, all’attribuzione del Premio eno-letterario “Vermentino”. L’apertura alla letteratura internazionale non sarà l’unica innovazione: un accordo di collaborazione con l’Associazione Librai Italiani consentirà una maggiore diffusione del Premio, in un numero selezionato di librerie su tutto il territorio nazionale, attraverso corner dedicato ai volumi premiati.

"E' un momento importante per tutti - ha sottolineato il presidente dell'Ali, Paolo Ambrosini- ma soprattutto per il Premio che troverà uno spazio che gli consentirà di raggiungere ancora più persone. Siamo davvero soddisfatti per un accordo che punta sulla lettura e sulla diffusione delle opere degli autori." La scelta di presentare la manifestazione oltremare, indice della volontà di un concorso che vuole crescere. " E' importante sottolineare la rilevanza di questo premio e il fatto che lo si presenti a Milano dimostra quando teniamo a farlo crescere e quanto possa ancora ritagliarsi uno spazio importante nel panorama nazionale" ha detto nel corso del suo intervento il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti. Le opere potranno essere candidate fino al 30 maggio, la cerimonia di premiazione è prevista ad Olbia il prossimo 4 Ottobre. "Anche quest'anno sarà una bella sfida tra autori e case editrici- ha affermato la vicepresidente della Camera di Commercio, e presidente del Premio, Maria Amelia Lai- e sarà un'altra occasione per dimostrare quanto il Premio in questi anni sta crescendo per apprezzamento e reputazione." Tra le novità anche la nascita del Comitato di sviluppo, annunciata dal segretario generale del Premio, Pietro Esposito.

"Un premio che si evolve e cresce – ha evidenziato - e che negli anni ha dato grandi soddisfazioni grazie al supporto di tutti e ad un grande lavoro. Ma da Milano parte un'altra sfida con altre novità che daranno un'altra dimensione al "Vermentino, nasce infatti il Comitato di sviluppo che è composto tra gli altri da Luca Ammirati, vincitore nel 2023, e Giulia Ciarapica". Come sempre l’evento coinvolgerà tanti studenti, anima critica del Premio, in particolare del Liceo Clsassico “A.Gramsci”. "Lavorare insieme ai ragazzi per fargli comprendere l'importanza della lettura è un risultato a cui teniamo in maniera particolare - ha evidenziato la vicesindaca di Olbia, Sabrina Serra- e ogni anno la partecipazione dei ragazzi ci dimostra che stiamo seguendo il giusto percorso".

Oltre al Premio “Vermentino”, spazio alla menzione speciale “Territorio”, una sezione che è diventata sempre più importante all’interno del concorso e che ospita volumi che più di altri valorizzano la territorialità, gli aspetti culturali locali, gli ambienti e i contesti regionali, cittadini o rurali. Il Premio eno-letterario “Vermentino” è ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Sassari e realizzato in partenariato con i Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra e con la collaborazione dei Consorzi di Tutela del Vermentino.

