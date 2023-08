E anche quest’anno i magnifici sette sono pronti a sfilare a Porto Rotondo: sei per ritirare il Premio Navicella Sardegna e uno per il Premio Olimpia, il premio speciale per la comunicazione intitolato a Olimpia Matacena, per molti anni vera anima organizzativa della manifestazione.

La 22esima edizione andrà in scena sabato, a partire dalle 20, al teatro “Mario Ceroli”: a condurre la serata sarà la giornalista di Videolina Egidiangela Sechi, coadiuvata dall’attore Marco Spiga. I momenti musicali saranno invece affidati all’orchestra da Camera della Sardegna, diretta dal maestro Simone Pittau: la cerimonia di premiazione sarà poi trasmessa integralmente su Videolina sabato 16 settembre alle 21.

Quanto ai fortunati vincitori, i nomi dei prescelti, personalità sarde per nascita, origine o adozione, che abbiano dato lustro alla Sardegna a livello nazionale ed internazionale distinguendosi in vari settori, restano, al momento, top secret: appuntamento, allora, sabato a Porto Rotondo, che per la decima stagione di fila, grazie ala collaborazione tra il Consorzio Costa Smeralda e il Comune di Olbia, ospita il Premio Navicella, uno dei più importanti eventi culturali e di gala di fine estate nell’Isola.

