Diventato maggiorenne con l'edizione numero 18 PLICS, il Premio Letterario Internazionale “Città di Sassari”, si appresta a premiare i vincitori nell'ambito di due giornate di poesia, romanzi e incontri con gli autori.

Primo appuntamento venerdì 1° marzo alle 10.30 al teatro del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, dato che coinvolge anche gli studenti come giuria il premio organizzato da Leonardo Onida nell'ambito del progetto Ottobre in Poesia. Nella sezione Edito poesia la poetessa Maria Rosal, per la Narrativa (romanzo o raccolta di racconti brevi) premio a Gian Marco Griffi, autore del romanzo “Ferrovie del Messico”, e per il Progetto musicale cantautorale (teatro-canzone, album) ha vinto la cantautrice Patrizia Cirulli.

Appuntamenti anche con due degli autori vincitori del PLICS, venerdì 1° marzo alle 18.30 negli spazi della libreria Mondadori Dessì di Sassari Gian Marco Griffi dialogherà con Cele Fois, Giorgio Demuru e Nello Rubattu, tra i giurati della giuria speciale del premio. Sabato 2 marzo alle 18.30 showcase all’Atelier di Poesia Popolare in via Principessa Jolanda 58 per dialoghi e musica intorno al progetto di cantautorato “Fantasia, le poesie di Eduardo de Filippo in musica” di e con Patrizia Cirulli. A dialogare con la cantautrice il direttore artistico, Leonardo Onida.

