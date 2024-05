Evelina Santangelo con “Il sentimento del mare” trionfa nella categoria Narrativa, a Maurizio Ferraris e al suo “Imparare a vivere” va invece il premio per la Saggistica.

Mancavano solo loro per completare il quadro dei vincitori del Premio Costa Smeralda 2024. Proclamati stasera al Conference Center di Porto Cervo, durante la cerimonia condotta dalla giornalista Roberta Floris, hanno sbaragliato la concorrenza, rispettivamente, di Ginevra Lamberti con “Il pozzo vale più del tempo” ed Eugenio Murrali con il suo romanzo d’esordio “Marguerite è stata qui”, e di Vera Gheno con “Parole d’altro genere” e Vincenzo Trione con “Prologo celeste. Nell’atelier di Anselm Kiefer”. Convincendo con le loro opere la giuria di qualità composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e dal direttore artistico del premio Stefano Salis: assente Chiara Valerio per motivi professionali.

Ma sulla scena dell’evento organizzato e promosso dal Consorzio Costa Smeralda presieduto da Renzo Persico, in partnership con Smeralda Holding, c’è spazio anche e soprattutto per la scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, vincitrice del Premio Internazionale, la scienziata e divulgatrice Mariasole Bianco, a cui va il Premio Cultura del Mediterraneo, e il rapper olbiese Salmo, che ha ritirato il Premio Speciale.

Ai vincitori è stata consegnata un’opera dello scultore Giuseppe Sanna, in basalto per la Narrativa, trachite per la Saggistica, granito per il Premio Internazionale, marmo per il Premio Cultura del Mediterraneo e calcare per il Premio Speciale.

