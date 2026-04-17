Il Conference Center di Porto Cervo è pronto a spalancare le porte per l’atto conclusivo del Premio Costa Smeralda 2026.

Domani alle 17.30 i protagonisti della settima edizione del premio letterario promosso dal Consorzio Costa Smeralda e sponsorizzato da Smeralda Holding col patrocinio del Comune di Arzachena si ritroveranno per la cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati loro dalla giuria guidata da Stefano Salis, direttore artistico del premio, e composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio.

Durante la cerimonia, aperta al pubblico, verranno proclamati i vincitori per la Narrativa e la Saggistica: in gara per la prima Niccolò Ammaniti con “Il custode”, edito da Einaudi, Paola Barbato con “Cuore capovolto” (Neri Pozza) e Dario Ferrari con “L’idiota di famiglia” (Sellerio), mentre della terzina finalista della Saggistica fanno parte Edoardo Camurri (“La vita che brucia”, Timeo), Adriana Cavarero (“Il canto delle sirene”, Castelvecchi) e Andrea Moro (“Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri”, La Nave di Teseo).

Già assegnati i riconoscimenti allo scrittore spagnolo Javier Cercas, a cui va il Premio Internazionale 2026, all’artista, scrittore e poeta siciliano Emilio Isgrò, che riceverà il Premio Cultura del Mediterraneo, e al Comandante Giuseppe Lai, originario di Ozieri, che a Porto Cervo ritirerà il Premio Speciale.

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