È in programma domani la premiazione dei vincitori della prima edizione del Premio di poesia e prosa religiosa in lingua sarda “Pregheus impari!”. L’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi presiederà la cerimonia in programma dalle 10 nella sala “Benedetto XVI” del seminario diocesano (in via monsignor Cogoni).

Come spiega monsignor Gianfranco Zuncheddu, assistente spirituale della comunità cristiana residente a Seuni, piccola frazione di Selegas, «il concorso, organizzato dalla parrocchia Santa Vittoria Vergine Martire, è stato voluto per registrare le espressioni più vere e attuali del senso religioso della gente sarda, che continua a pregare, individualmente e in gruppo, in limba. È un patrimonio culturale e religioso che non deve essere disperso».

(Unioneline)

