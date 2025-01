Aumentano le iniziative e le adesioni alla biblioteca comunale di Porto Torres.

Nel corso del 2024 sono stati registrati 328 nuovi iscritti, un incremento dei prestiti di circa il 22 per cento grazie anche alla piattaforma di prestito digitale MLoL che ha consentito agli utenti di ampliare le possibilità di lettura.

Un risultato positivo che ha permesso al Comune di Porto Torres di ottenere per la seconda volta il riconoscimento di “Città che legge” per il triennio 2024-2026, assegnato dal Centro per il libro e la lettura. Merito del servizio efficiente e del notevole coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, che sono state raggiunte in maniera capillare grazie alle numerosissime iniziative ad esse destinate, alcune delle quali hanno visto l'amata bibliocicletta uscire fuori dalle proprie mura per portare libri e storie agli alunni di tutti i plessi.

Il prestigioso titolo attesta l’impegno del Comune nelle politiche pubbliche volte a promuovere la lettura, come valore riconosciuto e condiviso e permetterà all’amministrazione di accedere ad appositi bandi ministeriali destinati a progetti che perseguono il fine di diffondere e consolidare la pratica della lettura all'interno della comunità cittadina.

Un anno insieme per realizzare Lal - Legarsi alla lettura - ha dato i suoi buoni frutti: un aumento sia degli iscritti alla biblioteca, che dei prestiti che di persone coinvolte nelle iniziative.

