Un affresco che incanta tutti i portotorresi e non solo. È stato dipinto all'ingresso di un bar di viale delle Vigne. È dell'artista e professore all'accademia delle Belle Arti di Sassari Sergio Miali, 63 anni, da tanti anni frequentatore della città, in cui ha tantissimi amici. Soprattutto per le sue grandi qualità artistiche e umane. E sono proprio i suoi più cari amici ad essere raffigurati nell'affresco: una cena gioiosa, in un meraviglioso festival di luci e colori.

L'affresco non ha un nome ufficiale, ma poco importa. È una dimostrazione di bravura e affetto, un inno all'amicizia.

"Sergio è un grande artista e l'affresco non è ancora terminato - dicono gli amici di Sergio -.Rimangono gli ultimi dettagli e sarà ancora più bello".

