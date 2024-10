Domenica 6 ottobre, dalle 18.30, il teatro Andrea Parodi di Porto Torres aprirà il sipario per ospitare la manifestazione “Niyna (acqua)… Mal d’Africa”, uno spettacolo di musica e teatro dedicato alla solidarietà, che vedrà la partecipazione di numerosi e generosi artisti. L’incasso della serata sarà interamente devoluto alla missione di Don Tonino per la costruzione di un pozzo e per istituire una borsa di studio per alcuni giovani residenti in Africa.

Animeranno la serata il cabarettista Alverio Cau, i Black Cars che rappresenteranno la musica e il canto, il Coro di Ploaghe, la cantante Claudia Crabuzza, i Crêuza De Mä, la cantante Denise Gueye accompagnata alla chitarra dal musicista Marco Carta, il cantautore Mauro Manca, la Livio Solinas Tiny Band e Veronica Addari per la danza.

Per il teatro saliranno sul palco, insieme al loro regista Pierangelo Sanna, le attrici e gli attori della Paco Mustela: Alessandra Sanna, Antonello Sanna, Antonio Tedde, Chiara Ara, Monica Anelli, Paolo Pintore, Paolo Salaris, Vanna Doro.

