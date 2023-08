La giunta del Comune di Porto Torres aderisce alla manifestazione culturale “Le giornate del Romanico in Sardegna” promosse dalla Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, in programma nelle giornate del 23 e 24 settembre prossimo.

L’evento nasce con la missione di valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale e del Romanico in Sardegna, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni culturali finalizzate a diffondere il grande patrimonio di chiese rurali, cattedrali, monasteri, abbazie e basiliche presenti in tutta l’isola.

La proposta, nata su iniziativa dell’assessore alla cultura, Maria Bastiana Cocco, è finalizzata a valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio ed in particolare della basilica di San Gavino, rafforzando i processi di sviluppo locale, di promozione delle risorse interne del territorio comunale, incrementando i flussi turistici e sostenendo il tessuto produttivo locale, in special modo fra coloro che operano nell’ambito dei servizi correlati. La Fondazione “Sardegna Isola del Romanico” ha recentemente attivato diversi accordi di collaborazione, con il mondo Accademico, della Scuola, della Ricerca, delle Imprese, dell’associazionismo Culturale e Ambientale, per assicurare la più ampia sinergia nei progetti di promozione e garantire il supporto scientifico indispensabile per l’esito positivo dei diversi interventi proposti.

