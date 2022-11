Con l’evento di Ponta Delgada si è concluso “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare”, progetto di cooperazione internazionale che ha unito la Sardegna e le Isole Azzorre.

Dopo la kermesse ospitata a Cagliari lo scorso 8-9 luglio, la rassegna si è spostata in territorio portoghese, a Ponta Delgada, per la due giorni tenutasi il 21 e il 22 ottobre. Durante entrambi gli appuntamenti, gli operatori delle regioni impegnate hanno avuto modo di confrontarsi e di visitare i rispettivi centri di produzione locali, oltre che le meravigliose località che hanno ospitato i due eventi. Il tutto in uno spirito di reciproca contaminazione, la vera linea guida di tutto il percorso svolto in questi mesi.

L’iniziativa ha esaltato e fatto scoprire il valore dei territori coinvolti attraverso le produzioni tipiche locali, mezzo di narrazione in grado di unire le eccellenze delle aree rurali e della costa e dunque espressione dei territori dei GAL e FLAG coinvolti.

L’intera rassegna ha favorito un momento di cooperazione e scambio tra isole e produttori. Capofila del progetto è stato il Gal Sulcis Iglesiente, che ha lavorato a stretto contatto con altri 12 partner.

“L’evento di Ponta Delgada – dice Nicoletta Piras, Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari – ha rappresentato il culmine di un percorso di lavoro comune cominciato diversi anni fa e che speriamo di portare avanti anche in futuro. I 9 GAL, i 4 FLAG e i quasi 150 operatori economici che hanno preso parte al progetto ne hanno sposato senza riserve lo spirito di condivisione e scambio. Ora che le distanze si sono accorciate, c’è davvero tanto margine perché queste realtà possano continuare a crescere e lavorare insieme”.

