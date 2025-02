Il ritorno a Porto Torres delle sfide poetiche e performative ha salutato il successo del concorrente di casa: il portotorrese Riccardo Fadda ha vinto il primo PT Poetry Slam organizzato dalla sezione sarda della LIPS (Lega Italiana Poetry Slam).

L'evento si è tenuto alla Taberna Cervisia, il nuovo locale aperto da pochi mesi da Leonardo Solinas, ed è stato dedicato a tre figure protagoniste della scena culturale turritana scomparse negli ultimi anni: il titolare del circolo culturale Margutta Gigi Pittalis, il poeta di strada Mario Sedda e il cantautore Marco Perantoni.

Riccardo “RD” Fadda, cantante e fondatore del gruppo Stranos Elementos e del collettivo artistico Az.namusn.Art, ha guadagnato l'accesso alle fasi finali del Campionato del Poetry Slam Sardegna grazie ad alcuni testi inediti del suo nuovo disco solista attualmente in lavorazione, dedicati al disagio sociale turritano e alla tragica fine di Mario La Morte, accoltellato e nascosto fra dei cespugli nell'aprile del 2021, di cui non sono ancora stati individuati i colpevoli.

Secondo classificato Tommaso Virgo da Firenze, terzo classificato il sassarese Aleandro Calvi.

La gara, che ha visto un alternarsi di testi in lingua italiana e sarda con commistioni di stili e generi, è stata presentata e animata da Isidoro Carta, all'esordio come Maestro di Cerimonia, con il supporto del veterano Giovanni Salis come notaio di gara.

