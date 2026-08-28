Archeologia, musica d'autore, eccellenze vitivinicole e osservazione del cielo stellato si fondono in un unico grande evento. Sabato 5 settembre 2026, a partire dalle ore 19, il suggestivo scenario del nuraghe Adoni a Villanova Tulo diventerà il palcoscenico a cielo aperto di "Archeo Music Wine", una manifestazione pensata per valorizzare il patrimonio storico e naturalistico del territorio sardo attraverso un'esperienza multisensoriale.

Per l’occasione il nuraghe Adoni verrà colorato con una suggestiva illuminazione al led che ne esalterà la bellezza. "Una Notte per Faber", l’omaggio al cantautore che amava l’isola. La serata prenderà il via al tramonto con il concerto "Una Notte per Faber", omaggio a Fabrizio De André eseguito da I Notturni-Duo (Andrea Filippi e Marianna Vidale). La performance musicale ripercorrerà i capolavori del cantautore genovese, trapiantato in Sardegna, creando un ponte emotivo tra la musica d'autore e le millenarie pietre del nuraghe.

Il legame tra Archeo Wine Music e il Nuraghe Adoni assume un significato particolarmente suggestivo anche per la storia della viticoltura in Sardegna. Proprio nell'area archeologica dell'Adoni, nel corso delle campagne di scavo, sono stati rinvenuti acini d'uva carbonizzati risalenti al XII secolo a.C., nella fase iniziale dell'Età del Bronzo Finale. Il ritrovamento è considerato una testimonianza di grande rilievo della presenza della vite e della cultura dell'uva nella Sardegna nuragica. Un reperto straordinario che rende ancora più significativo il rapporto tra il luogo e il vino protagonista della serata: un calice di Mandrolisai “Azzarà” della Cantina Fradiles.

Dopo oltre tremila anni, proprio ai piedi di quel nuraghe che ha restituito una delle più antiche testimonianze della presenza dell'uva nell'Isola, il pubblico potrà quindi brindare alla millenaria storia del vino sardo. Per chi desidera conoscere più da vicino la storia del sito, sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata gratuita al nuraghe Adoni, previa prenotazione. A seguire, la notte sarà dedicata alla scienza e al fascino del cosmo. La serata astronomica e l'osservazione guidata delle stelle saranno curate dall'astrofisica Barbara Leo. L'esperienza di Archeo Music Wine include un percorso enogastronomico volto a valorizzare le produzioni locali.

L'iniziativa è realizzata grazie al contributo dell'assessorato regionale al Turismo, della Fondazione di Sardegna e dell'Amministrazione Comunale di Villanova Tulo, in collaborazione con Isula Eventi e Natura e il Consorzio Turistico Sa Perda 'e Iddocca. Per Davide Cuneo, assessore alla Cultura del Comune di Villanova Tulo, con Archeo Music Wine il paese ha la possibilità di mettere in mostra e valorizzare un sito archeologico di grande importanza: «Vogliamo offrire al pubblico un motivo per venire a conoscere Villanova Tulo, ma anche per tornare e scoprire la bellezza di questo territorio, la sua storia e le sue tradizioni. Appuntamenti come questo hanno il merito di formare un connubio perfetto tra musica, archeologia e prodotti enogastronomici, ma permettono anche ai produttori locali e alle strutture ricettive di farsi conoscere».

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