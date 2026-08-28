Prima edizione assoluta del KoSt Fest, il festival della cultura coreana che esordisce a Stintino da domani, sabato 29 e domenica 30, una due giorni sul Lungomare Colombo e al Centro culturale comunale "Warner" con ingresso gratuito.

In programma due giornate dedicate alla cultura, all'arte e alle tradizioni della Corea con attività di Hanbok Experience, giochi tradizionali coreani, pittura su carta hanji, K. Beauty, fumetto e webtoon ed esposizioni artistiche e sartoriali. Inoltre è prevista un’area dedicata al tema depace con dimostrazioni artistiche di Cho Hye Min. In programma anche il concerto del cantante Park Jongsoo con esibizione tribute Huntrix. A fare da cornice l’area Food e beverages - Street Food Coreano, specialità coreane in formato cibo di strada, preparate al momento. Il Festival stival è organizzato da ShardHan Project

Aps Ets, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Stintino, il patrocinio morale dell'Università degli Studi di Sassari, la collaborazione del CSV Sardegna e il contributo del Korean Council di Seul.

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