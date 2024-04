Sono tanti i murales realizzati da giovani artisti che parteciperanno alla gara per il contest di street art promosso dai centri in rete del Plus di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino. L’opera più votata sulle stories di Instagram andrà a vincere delle bombolette per permettere agli autori di continuare il percorso nel mondo della StreetArt. Tra i formatori Manu Invisible, Enea Ac, EmanueleConflitto e Tarma. Uno dei disegni “pantaloni in rosa”, raffigura l’opera realizzata dai ragazzi che hanno preso parte al laboratorio di street art, in memoria di Andrea Spezzacatena, giovane vittima di cyberbullismo che esasperato decise di togliersi la vita.

Un altro graffito stabile è apparso sui muri della casa delle Associazioni di Porto Torres, con il titolo “Cambia-menti” assume un messaggio bivalente, ovvero vorrebbe richiamare all'impegno verso un cambio di pensiero, in particolare su quelle attività umane che riversano nell'atmosfera enormi quantità di CO2, sensibilizzare le persone per un mondo più sostenibile. Un altro graffito stabile appare sui muri del Centro Poliss di Sassari, ad opera di William Marras. Simboleggia la terra, la vitiligine sul suo corpo rappresenta sia i vari continenti, sia il colore della pelle delle persone che la abitano, ma anche i segni dell'inquinamento. La ragazza è circondata dalle nuvole inquinanti provenienti dalle case e dalle fabbriche. È preoccupata per il suo destino, si sente spoglia e messa in pericolo dai suoi stessi abitanti. Quest'opera vorrebbe richiamare l'attenzione sulla tutela dell'ambiente e sull'impatto dell'uomo sulla terra. Fra una settimana verrà decretata l’opera vincitrice.

