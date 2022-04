Dopo due anni di assenza per il Covid, ritornano ad Ossi la pittura e la scultura, regine dell'arte. Dal 9 aprile, patrocinato dal comune di Ossi, assessorato alla Cultura, inizia ufficialmente la rassegna Primavera d’arte 2022.

La prima iniziativa sarà in programma al Museo etnografico del Palazzo baronale in via Pio X. Una collettiva d’arte alla quale prenderanno parte quattro artisti locali: i pittori Stefano Linzas, Sebastiano Sechi (in arte Sebas), Maria Giovanna Mele e la scultrice ceramista Giovanna Deligia.

Il vernissage si terrà sabato 9 (alle 17) e la mostra proseguirà sino alla domenica di Pasqua, con aperture di mattina e pomeriggio, escluso il lunedì, chiusura settimanale del Museo.

Le opere degli artisti espositori variano nelle diverse correnti da loro praticate nell’arte contemporanea.

"È un grande piacere ritornare in una mostra nel paese natio - afferma il pittore surrealista ossese Sebastiano Sechi, 67 anni -. Ancor di più perché si tiene nello stesso identico posto dove ho allestito la mia prima mostra: ben 50 anni fa. Spero che anche questa sia un successo di pubblico. Da dividere naturalmente con i miei prestigiosi colleghi e col comune di Ossi che ha patrocinato l'iniziativa".



