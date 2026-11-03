Libri, misteri e gatti investigatori. Guamaggiore ospita mercoledì 4 novembre, lo scrittore Piergiorgio Pulixi, tra i nomi più conosciuti della narrativa noir italiana. L’appuntamento è alle 17.30 nell’ex Montegranatico, vicino a piazza dei Caduti, per la presentazione del suo nuovo romanzo "Il fattore Gatto", pubblicato da Marsilio. Al centro dell’incontro ci sarà il terzo capitolo della serie dedicata a Marzio Montecristo, libraio-investigatore affiancato dai suoi inseparabili felini. Questa volta la vicenda si sposta a Serpentara, località immaginaria legata al territorio di Villasimius, dove un matrimonio tra miliardari viene sconvolto da un delitto. Attraverso il racconto giallo, Pulixi affronta anche il tema della cementificazione selvaggia.

Nato a Cagliari nel 1982, lo scrittore si è affermato negli anni grazie a romanzi tradotti in diversi Paesi e premiati in ambito letterario. Allievo di Massimo Carlotto, fa parte del collettivo di scrittura Mama Sabot, con cui ha pubblicato diversi libri a partire da "Perdas de Fogu" (2008). Tra le sue opere più note figura la saga poliziesca di Biagio Mazzeo, sviluppata in quattro romanzi tra il 2012 e il 2016. Per Pulixi non si tratta della prima visita in Trexenta, territorio in cui è già stato ospite in diverse occasioni per presentare i suoi libri. «E ci torno sempre con piacere», racconta lo scrittore, confermando il legame con il pubblico locale. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca comunale in collaborazione con il Comune di Guamaggiore, la cooperativa sociale Tesauro e la Pro loco. L’incontro sarà anche un’occasione per dialogare con l’autore e approfondire la nascita del nuovo romanzo. Al termine è previsto un aperitivo conviviale con lo scrittore.

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