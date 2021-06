Marie è diventata una bambina triste. Da quando è entrata alle elementari, qualcosa è cambiato in lei. Eppure, aveva aspettato con grande entusiasmo il suo primo giorno di scuola. Lei non è come i suoi coetanei. È una bambina matura e curiosa e i suoi genitori sono molto orgogliosi di lei. Tuttavia, sono preoccupati per la figlia, perché si sono accorti del suo cambiamento: all’asilo, sembrava tranquilla e spensierata, mentre, nell’ultimo periodo, appare taciturna e pensierosa. La madre decide dunque di capire cosa le stia passando per la testa e affronta l’argomento. Marie confessa di sentirsi a disagio in classe: “A scuola è tutto molto più difficile. Lì, quasi tutti vogliono essere migliori, più intelligenti e più belli degli altri […] alcuni dei bambini e delle bambine della mia classe pensano che io sia sciocca perché mi piace stare attenta in classe e perché sono molto interessata a quello che i maestri ci insegnano”.

Marie è stata etichettata dai suoi compagni come una secchiona, una bambina diversa, perché non indossa le loro stesse scarpe da ginnastica o perché non ha ancora un cellulare. Viene vista come strana, perché ama passare il suo tempo a inventare delle storie o a disegnare. La madre cerca di consolare Marie e la incoraggia a difendere la sua unicità, invitandola a ricordarsi i motivi per i quali dovrebbe sentirsi speciale. Le rammenta i momenti in cui si è mostrata sensibile e solidale, grazie alla sua preziosa qualità di far sorridere chi la circonda. La incoraggia a preservare la sua unicità, dicendole che non deve recitare una parte per essere apprezzata, in quanto deve accettarsi così com’è. La stimola, inoltre, a custodire i suoi talenti e a non abbandonare i suoi adorati libri né la fantasia, che è solita usare per inventarsi delle storie: “La nostra fantasia è qualcosa che abbiamo dalla nascita e non dobbiamo dimenticare che è uno dei nostri doni più preziosi […] tutti noi abbiamo bisogno di buoni libri e di storie che noi stessi leggiamo o che ci vengono lette. Quando ascoltiamo con attenzione, la nostra fantasia dà vita a queste storie e all’improvviso emergono dalla nostra mente immagini sorprendentemente chiare, con molti dettagli”. La madre la invita a coltivare la sua creatività e a prendersene cura come se questa fosse un fiore: “E non dimenticare mai che qualunque tuo sogno può diventare realtà un giorno! Devi solo volerlo e fare tutto ciò che è in tuo potere per farlo accadere. Una persona speciale come te può ottenere tutto ciò che vuole nella vita”.

“Perché sei speciale” è un libro di Alma Gross.

È un libro che può aiutare i bambini a sviluppare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Caratteristiche che contraddistinguono e che solidificano l’autostima, allontanando il timore di essere sbagliati o diversi, solo perché non si seguono le stesse tendenze del gruppo. Nell’ultima parte del libro, infatti, l’autrice fornisce alcuni suggerimenti ai genitori per aiutare i figli a sviluppare la fiducia nelle proprie capacità e per dare la giusta importanza ai problemi dei bambini senza minimizzare le loro preoccupazioni. Valorizza, inoltre, l’espressione dei sentimenti e l’utilizzo dei libri, per stimolare la loro fantasia; così come celebra il valore dei talenti: “Se a un bambino viene negata questa forma di apprezzamento, diventerà un adulto che crede di doversi meritare amore e riconoscimento. Lui o lei finirà con il divenire un perfezionista che lotta incessantemente per dimostrare di essere all’altezza […] essere apprezzati per chi siamo è un fattore fondamentale, tuttavia, tutti vogliono conoscere il proprio valore, che si basa anche sulle capacità individuali che ognuno di noi possiede”. In questo senso, l’autrice sprona i genitori a riconoscere e apprezzare il valore individuale dei figli, per renderli degli adulti sicuri e consapevoli della loro unicità.

