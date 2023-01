“Passàvem per la terra lleugers" è la versione catalana dell'opera letteraria dell'autore sardo Sergio Atzeni. Verrà presentata ad Alghero lunedì 9 gennaio alle 19 presso la sede di Òmnium Cultural de l'Alguer, in via La Marmora, 64.

Un lavoro del traduttore catalano Adrià Martín e dell’editore di Maiorca, Lleonard Muntaner. Per presentarla, il traduttore parteciperà a diverse iniziative in Sardegna: il 9 gennaio alle 15 presso l'Università di Sassari, in occasione di una sessione organizzata dal lettorato di catalano dell'Istituto Ramon Llull e con la partecipazione dell'algherese Francesc Ballone.

Sempre il 9 gennaio alle 19, invece, presso la sede di Òmnium Cultural ad Alghero, in un evento organizzato congiuntamente da Òmnium Cultural de l'Alguer e dall'Ufficio di Alghero della Delegazione della Generalitat de Catalunya in Italia, oltre al traduttore interverranno il presidente di Òmnium Cultural Esteve Campus, il delegato della Generalitat de Catalunya, Gustau Navarro i Barba, così come il lettore di catalano dell'Università di Sassari, il Prof. Ismael Sahun.

