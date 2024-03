A Parigi giornata dedicata alle ricette descritte dal premio Nobel Grazia Deledda nei suoi romanzi, catalogate e raccolte in un ricettario dai ristoratori Vincenzo Palimodde e Tonina Biscu dell’home ristorante Sa Horte de su poeta di Oliena. Una cinquantina di ricette citate dalla scrittrice nuorese nelle sue opere, diventate anche progetto itinerante sbarcato in questi giorni a Parigi.

Nella capitale francese l’iniziativa, che ha come testimonial d’eccezione Gianfranco Zola, è sfociata in una serie di lezioni in cucina agli studenti francesi della scuola alberghiera e anche a una delegazione di studenti brasiliani: cosi ai giovanissimi sono stati svelati i segreti della prepara zione di filindeu , “maharrones de busa con salsa di noci”, “casadinas con zafferano”, cattas, porchetto con erbe selvatiche, aranzada, papassinos, pompia, e casu marzu.

Il tutto naturalmente abbinato al Nepente di Oliena e a alla digestiva abbardente. Obiettivo dell’iniziativa: portare in Francia non solo i prodotti , ma anche gli tesori di una terra terra, la Barbagia, ricca di storia, natura, cultura e paesaggi di grande bellezza.

