Lo stendardo con ricami in oro zecchino, simbolo del Palio di Santa Maria, lascia Guasila per trasferirsi a Domusnovas.

Si è tenuta nel locale Madonna d’Itria di Guasila la tradizionale cerimonia di consegna del vessillo al Comune vincitore.

Il sindaco di Guasila Paola Casula e il presidente dell'associazione ippica guasilese Carlo Murru hanno dato in custodia lo stendardo con l’immagine ai rappresentanti del Comune di Domusnovas.

Ad aggiudicarsi la 35esima edizione del Palio, che si è corso nell'ippodromo di Guasila a Ferragosto (in occasione della festa dell'Assunta), è stato il fantino di Dorgali Giovanni Sotgia in sella a "Codice d’Onore", il grigio della scuderia di Giuliano Porcu (preparato per la vittoria dal trainer Carlo Mullanu).

