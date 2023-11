È stato il poeta palaese, Gigi Angeli, con "Inn'unu...e da un guttigghju” ad aggiudicarsi il Premio di Poesia Calapetralana 2023, giunto alla 27ª edizione, organizzato da Marilena Bruschi e Giovanni Maria Pasella. La giuria, composta da Adriana Vilia, Anna Bianco e Giuseppe Anfossi, ha assegnato il secondo premio ad Andrea Muzzeddu, per la poesia "Diligati ammenti”; terzo posto per Antonello Isoni, con "Dui mani”.

Il Premio dei Fondatori (che sono stati Aldo Jatosti e Anna Maria Marfé) è stato riconosciuto a Mariopino Piana, per "Disamore” mentre Catia Pugliese, per la poesia “E venne il vento", ha ricevuto il Premio “Fedeltà” (Francesco Nardini). Il riconoscimento per l’uso appropriato e suggestivo dell’idioma tradizionale “Maria De Muro” è andato invece ad Antonello Isoni per la poesia “La trudda di l’oru”.

Menzioni speciali infine per mons. Pietro Meloni (L’agliola), Angela Fanti (Un pocu di pazenzia), Sebastiano Giovanni Mendola (Li cattru stasgioni). Gli attestati, informano gli organizzatori, per il momento verranno inviati online. La premiazione vera e propria avverrà nel corso della manifestazione dedicata alla 28ª Edizione, prevista nel 2024, in data ancora da definirsi.

