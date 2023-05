Nella splendida cornice della Chiesa parrocchiale di Santa Giulia, è stato presentato il libro "Il culto di Santa Giulia a Padria- più di cinquecento anni di devozione popolare", redatto da Stefano Alberto Tedde e da Giuseppe Zichi, con il patrocinio del comune e dell'Unione dei Comuni del Villanova.

L'evento è stato inserito all'interno dei festeggiamenti in onore di Santa Giulia, patrona del paese del Villanova. La serata è stata aperta dai saluti del sindaco Alessandro Mura che ha voluto ringraziare, oltre ai curatori del volume, anche i presenti (la Chiesa era piena in ogni ordine di posti) e il comitato della festa, purtroppo in parte saltata per via delle non buone condizioni meteorologiche. Ad arricchire la serata i canti eseguiti da Manuela Bande, accompagnata al pianoforte da Peppino Bande.

Nella sua relazione, Zichi ha descritto come è arrivato il culto di Santa Giulia a Padria, le varie fasi della costruzione della Chiesa e alcuni aneddotti relativi alla festa. Un lavoro frutto di un'accurata ricerca documentaria svolta in vari archivi, compreso quello parrocchiale.

Non è mancata voluta mancare neanche la "Corale Santa Giulia", di recente costituzione, che', anch'essa, ha eseguito alcuni brani del suo repertorio, sotto la guida della stessa Manuela Bande.

L'appuntamento è stato arricchitto dalla descrizione, da parte dell'esperta di tradizioni locali, Maria Pina Meloni, del vestiario tradizionale maschile e femminile di Padria.

