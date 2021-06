È andato a Mario Gaspa il primo premio del concorso di Pittura estemporanea organizzato dall' Assessorato alla Cultura del Comune di Ossi, in collaborazione con la Pro Loco.

Le 19 opere arrivate sono state giudicate da una giuria composta da Sebastiano Sechi, Uccio Donaera, Lidia Tangianu, Bruno Petretto e Antonella Canu.

Il secondo premio è andato ad Aline Spada, mentre il terzo a Giovanni Serra

Sono state assegnate anche cinque menzioni ai pittori Ettore Spada, Stefano Linzas, Rosella Onida, Martina Tilocca ed Enzo Tanda.

“Come Amministrazione Comunale siamo felici per l'ottima riuscita dell'evento - ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Maria Laura Serra. Ringraziamo tutti gli artisti che hanno partecipato e la Giuria tecnica per il prezioso lavoro svolto. È stata la prima manifestazione culturale dopo un lungo periodo di restrizioni e ci auguriamo possa essere di buon auspicio per il ritorno ad una normalità ricca di arte e libertà".

