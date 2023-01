Di nuovo c’è la grafica, i contenuti ma anche nuovi servizi.

Da oggi è online il nuovo sito ufficiale sulla Sartiglia. All’indirizzo www.sartiglia.info, la Fondazione Oristano offre tutto ciò che gli utenti vogliono sapere per assistere alla prossima edizione della giostra, in programma il 19 e il 21 febbraio.

«Con la pubblicazione del nuovo sito ufficiale della Sartiglia - commenta il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna - la Fondazione Oristano prosegue il percorso di rinnovamento dei suoi spazi sul web, essenziali per quella valorizzazione del patrimonio culturale e valorizzazione delle politiche turistiche auspicata dal Comune di Oristano».

«Il nuovo sito nasce dall’esigenza di dare una nuova veste promozionale alla manifestazione - spiega invece il presidente della Fondazione Francesco Deriu - con l’obiettivo di presentarla nella migliore maniera e incuriosire l’utente. È un sito ricco di immagini e contenuti multimediali, capace di suscitare emozioni e far percepire all’utente la bellezza e l’unicità dell’evento».

Online anche i biglietti per assistere alla giostra seduti comodamente in tribuna. Per la biglietteria l’avvio del servizio di vendita è fissato per le ore 10 di mercoledì 25 gennaio. È consentito il pagamento solo mediante carta di credito tramite il servizio Nexi. Dal 13 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili anche nella sede della Fondazione Oristano in via Eleonora 15. I biglietti acquistati online potranno essere ritirati presso il botteghino del Servizio Biglietteria fino al giorno di svolgimento della manifestazione. Per ritirare i biglietti sarà necessario presentare il voucher ricevuto via mail successivamente all’acquisto.

Il manifesto ufficiale (foto concessa dal Comune)

L’IMMAGINE – Su Componidori che con straordinaria bravura centra la stella con su stoccu. È questa l’immagine presente nel nuovo manifesto della Sartiglia 2023, evento tra i più attesi ogni anno dal popolo della giostra. L’immagine rappresenterà la Sartiglia in tutta l’Isola e anche fuori dai confini sardi, promuovendo sul web, nelle vie e nelle piazze, sulla stampa e sulle emittenti televisive la tradizionale giostra equestre oristanese.

Scelta dalla Fondazione Oristano, è realizzata dallo studio grafico ADWM di Valter Mulas su uno scatto del fotografo oristanese appassionato di Sartiglia Stefano Orrù. L’immagine è presente anche nel nuovo sito dedicato alla manifestazione.

