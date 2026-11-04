Del progetto internazionale dedicato agli ottoni fanno parte parte musicisti e istituzioni accademiche provenienti da Spagna, Lituania, Polonia e Germania. L'Italia sarà rappresentata solo da due conservatori, “Alfredo Casella” dell’Aquila, che ospita l'evento, e il “Canepa” di Sassari. La Brass Academy - L’Aquila Brass Week si svolgerà dal 9 al 13 novembre.

A Rappresentare l'istituzione musicale sassarese saranno Gavino Mele, docente di Corno, e Antonello Mura, docente di Tromba, chiamati a partecipare alle attività didattiche e musicali insieme a un gruppo di insegnanti provenienti da importanti istituzioni europee. L’iniziativa è realizzata nell’ambito di Erasmus+ come Blended Intensive Programme (BIP) e nasce con l’obiettivo di creare un’occasione di alta formazione, confronto e scambio internazionale interamente dedicata allo studio e all’approfondimento del repertorio degli ottoni.

Il programma delle giornate prevede al mattino masterclass di alto perfezionamento affidate ai docenti coinvolti nel progetto, mentre nel pomeriggio il lavoro sarà dedicato alle prove d’insieme e all’attività orchestrale dell’International Brass Ensemble, formazione che riunirà musicisti delle diverse istituzioni partecipanti. La presenza di Gavino Mele e Antonello Mura conferma la dimensione internazionale dell’attività del Conservatorio sassarese e il suo impegno nei programmi di mobilità, cooperazione e scambio promossi attraverso Erasmus+, offrendo occasioni di confronto tra differenti scuole e tradizioni musicali europee.

Momento culminante della settimana sarà il concerto finale dell’International Brass Ensemble, in programma giovedì 12 novembre alle 18 nell’Auditorium del Conservatorio aquilano.

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