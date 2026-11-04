Centinaia di libri esposti, sette le case editrici sarde, tra cui Catartica, Nor, Condaghes, Ischìre, Barbaro, Abbà e Angelica, che proporranno al pubblico una selezione delle loro opere, che uniranno l’offerta delle realtà regionali ad alcune voci d’oltremare con libri, spettacoli e momenti di confronto. La mostra sarà inaugurata domani, la XXIV edizione della mostra del libro in Sardegna, col tema “Ponti di inchiostro. Leggere per incontrarsi”, promossa dall'amministrazione comunale, dal Centro Servizi Culturali e dalla Regione.

La prima giornata si svolgerà interamente nel Padiglione Tamuli del Centro Servizi Culturali e comincerà alle 10 con l’inaugurazione degli stand espositivi. Seguirà la manifestazione con la presenza delle autorità locali, l'amministrazione comunale e esponenti della Regione. Una manifestazione che propone un vasto programma di appuntamenti, con diversi incontri e laboratori destinati a oltre tremila alunne e alunni delle scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutte le parti dell’Isola (attività realizzate con la collaborazione della biblioteca comunale, dell’istituto comprensivo Binna Dalmasso e del liceo scientifico Galilei di Macomer, che hanno messo a disposizione i loro spazi per i laboratori e un’aula magna per ospitare gli incontri con gli autori). Si tratta di una manifestazione, la prima nell'isola, che da anni propone gli appuntamenti con la grande cultura, con la partecipazione di numerosi autori e personaggi che fanno grande l'isola nel mondo.

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