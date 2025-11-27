Il maestro e professore oristanese Antonello Manca vince il primo premio al Fenix Award International Music Competition per la categoria “Composizione”. Il compositore, violinista e direttore d'orchestra, figura già di spicco a livello musicale, ha conquistato il primo premio all’importante concorso musicale che vede la partecipazione di talenti classici provenienti da tutto il mondo.

La giuria ha riconosciuto l’eccellenza e l’originalità dell’opera presentata dal Maestro Manca, oggi uno dei compositori più significativi del panorama contemporaneo. Manca, la cui carriera è caratterizzata da un eclettismo che lo vede attivo con successo in veste di violinista virtuoso e stimato direttore, ha dimostrato ancora una volta la sua maestria nel linguaggio compositivo. «Siamo onorati di avere un artista del calibro del Maestro Antonello Manca tra i nostri vincitori», ha commentato la giuria del Fenis: «La sua composizione si è distinta per l'innovazione armonica, la ricchezza timbrica e l'intensa espressività, caratteristiche che lo pongono ai vertici della creatività musicale internazionale».

Una vittoria che non solo arricchisce il già nutrito palmarès del maestro Manca, ma porta lustro anche alla tradizione musicale italiana nel mondo. Le sue opere, eseguite e apprezzate a livello internazionale, continuano a ispirare e a emozionare il pubblico e la critica.

